Англія

Але лише на один сезон.

Нідерландський нападник Арно Груневелд Данжума в своїй професійній кар’єрі вже встиг подолати доволі складний шлях від неприйняття до "дорослої" команди ПСВ Ейндговен аж до не зовсім удалої оренди до лондонського Тоттенгема взимку цього року.

У підсумку, 26-річний виконавець опинився в передсезонному таборі іспанського Вільярреала, де Кіке Сетьєн так само не бачить для нього місця в стартовому складі, як і восени минулого року.

Це спонукало гравця до пошуку нового місця роботи цього літа й доволі тривалий час італійський Мілан вважався головним претендентом на його повноцінний трансфер.

Однак раптова пропозиція від Евертона змішала всі карти й зрештою Данжума вирішив підписати річну орендну угоду з "ірисками".

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, футболіст уже мав зустріч із головним тренером команди Шоном Дайчем.

Арно за останній рік провів 29 матчів, забивши вісім голів.