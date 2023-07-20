Англія

24-річний футболіст, скоріше за все, продовжить кар'єру в АПЛ.

Астон Вілла та Баєр погодили перехід Муси Діабі, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, за 24-річного вінгера англійський клуб заплатить 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Новий спортивний директор Астон Вілли Мончі хоче закрити угоду з Діабі якнайшвидше.

Наразі клуби ведуть переговори про структуру виплат, але Астон Вілла сподівається випередити Ан-Наср у боротьбі за вінгера.

Щодо футболіста, то він ухвалить рішення найближчими днями.

У минулому сезоні Бундесліги Діабі провів 30 матчів, відзначившись дев'ятьма голами та вісьмома асистами