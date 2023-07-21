Англія

Бразильський центрбек цікавий команді Роберто Де Дзербі.

Центральний захисник Фіорентини Ігор у поточне трансферне вікно може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Брайтон запланував із "фіалками" новий раунд переговорів щодо трансферу 25-річного бразильця.

Відзначається, що сторони близькі до досягнення угоди, а з самим гравцем "чайки" вже узгодили умови особистого контракту до літа 2027 року.

Минулого сезону Ігор провів 42 матчі, в яких отримав 10 жовтих карток при двох червоних.