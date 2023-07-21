Англія

Футболіст перейти в інший клуб.

Повідомляється, що Болонья і Фулгем зробили пропозиції щодо захисника Мілана Фоде Балло-Туре, але команда Прем'єр-ліги лідирує в гонці за 26-річного футболіста.

Експерт з трансферів Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо стверджує, що Фулгем близький до підписання сенегальського гравця, який також отримав пропозицію від Болоньї.

Згідно зі звітом, клуб зробив кращу пропозицію для Мілана, зменшивши ціну за 26-річного гравця.

Балло-Туре провів попередні два сезони на Сан Сіро, зібравши 1184 хвилини в 26 матчах за гранд Серії А, який підписав його за 4,2 млн євро плюс 500 000 євро з Монако.