Англія

Український гравець Арсеналу завернув увагу громадськості на російсько-українську війну перед товариським матчем проти Манчестер Юнайтед.

Арсенал у черговий раз проводить свою підготовку до нового сезону в Сполучених Штатах Америки, а свій наступний товариський матч команда Мікеля Артети проведе проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться сьогодні у ніч на 23 липня.

Український універсал Арсеналу Олександр Зінченко відвідав пресконференцію напередодні цього контрольного поєдинку із "червоними дияволами", щоб знову звернути увагу громадськості на російсько-українську війну.

"Надзвичайно важливо проводити такі заходи, як Game4Ukraine. Звісно, з могу боку трохи соромно просити вас зробити пожертвування. Не кажу це і не прошу цього. У когось є така можливість. А хтось, можливо, не може, тому що і без того має свої якісь проблеми.

У Лондоні, просто гуляючи зі своєю донечкою, бачу машини з дітьми, а днями побачив сім’ю, можливо, з Чехії. Їхня дитина була без кофти, і у неї було тимчасове татуювання на плечі з українським прапором. Це змусило мене подумати: "Вау, ці люди також з нами". Для нас ця дрібниця має велике значення, пишаюся тим, що я українець.

Сьогодні у такій ситуації опинилася Україна, а завтра це може бути вже ваша країна. Тому нам потрібно триматися разом і боротися до кінця

Так, деякі люди втомилися від цієї війни, але ми не можемо здаватися. Нам потрібно боротися за нашу свободу і незалежність. Я й уявити не міг, що таке може статися у 2023 році. Є місце, де народився та виріс, а одного дня інша країна приходить до вас, руйнує все, вбиває дітей і робить багато страшних речей. Щоб що? Ось це велике питання. Щодо цього я вже втомився повторювати: сьогодні у такій ситуації опинилася Україна, а завтра це може бути вже ваша країна. Тому нам потрібно триматися разом і боротися до кінця.

Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей важкий момент

Перебуваючи тут, хотів би висловити величезну подяку США та решті світу, які дуже допомагають нам у цей важкий момент. Після повномасштабного вторгнення це вже стало частиною мого життя. Кожен день живу зі своєю країною та людьми, які там знаходяться. Я та моя сім’я намагаємося допомогти, чим можемо. Оскільки матч незабаром відбудеться в Лондоні, відчуваю, що моя місія полягає в тому, щоб намагатися допомогти, чим можу.

Хочу, щоб мої діти, коли виростуть, запитали мене: "Тату, що ти робив, коли на нашій Батьківщині була ця війна?" І я хочу поглянути в очі своєї доньки й сказати: "Ми з твоєю мамою намагалися зробити все можливе, щоб допомогти нашій країні".

Надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а надіслати повідомлення решті світу та українцям

Очевидно, використовую футбол, який є найкращим видом спорту у світі, для представлення нашої країни та найкращим способом залучити всіх колишніх футболістів, легенд, акторів. Надзвичайно важливо не просто зібрати кошти на будівництво школи в Україні, а надіслати повідомлення решті світу та українцям, які залишаються там і борються за свою незалежність, сказати: "Дивіться, ви не самотні. Усі вони з вами".

Нам потрібні ці F-16, щоб повернути нашу землю і наші території

Користуючись цією нагодою, я повинен сказати, що нам потрібні ці F-16, щоб повернути нашу землю і наші території. У мене є така місія. Якщо у мене буде можливість — говоритиму про це", — сказав Олександр Зінченко перед товариським матчем проти Манчестер Юнайтед у США.

Нагадаємо, що матч зірок між командами Олександра Зінченка та Андрія Шевченка на підтримку України відбудеться п'ятого серпня на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж, який є домашньою ареною для Челсі.