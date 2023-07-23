Англія

Керманич Манчестер Сіті відповів на провокативне питання журналіста.

Напередодні товариського матчу проти японського Йокогама Марінос головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола провів прес-конференцію.

Одним із питань до іспанського керманича було те, чи поділяє він думку про те, що вболівальники по всьому світу вважають його "найвеличнішим за всі часи" (G.O.A.T.) тренером.

"Я не Бог (Гвардіола спершу зробив вигляд, що не розчув закінчення слів журналіста – ред.), хоча й у нього є чимало образів.

Ви мали на увазі G.O.A.T.? Тоді все одно ні, навіть і близько ним не є.

І ні, я жодним чином не намагаюсь здатись вам скромним. Це просто правда. Така, як вона є.

Знаєте, я занадто добре себе знаю з середини. Моє життя, мої мрії, думки в мене в голові. Тому ні, я точно не G.O.A.T.", — заявив іспанський фахівець.

Матч Йокогама Марінос — Манчестер Сіті розпочався о 13:00.