Англія

Керманич Фулгема розповів про інтерес щодо нього з Близького Сходу.

Представникам заможної Саудівської Аравії цього літнього трансферного вікна вдалось наробити чимало галасу на ринку та запросити до своїх клубів уже декількох дуже відомих виконавців.

Однак тільки футболістами клуби з країни Близького Сходу не обмежуються, бажаючи надати своїй лізі обрисів європейського футболу також і за допомогою запрошення головних тренерів.

Одним із таких може стати керманич лондонського Фулгема Марку Сілва, який напередодні дав розлогу прес-конференцію, одним із питань під час якої були його наміри щодо подальшого працевлаштування.

"Так, пропозиція із Саудівської Аравії дійсно була. Але мої зобов’язання перед клубом Фулгем доволі чіткі, і наша співпраця продовжуватиметься.

Я багато разів демонстрував свою відданість цьому клубу в минулому сезоні, тому я не буду зайвий раз говорити про цю ситуація. Я не для цього сюди прийшов.

Мітрович? Так, він теж отримав пропозицію з цієї країни. Я вважаю, що це — не ідеальний сценарій для нього. І не тому, що він у принципі отримав таку пропозицію, це все залежить від нього самого.

Як ви знаєте, він не збирається грати за нашу команду завтра, він не грав минулої середи, він не працює належним чином зі своїми одноклубниками на тренуваннях. І тому, коли я кажу, що це — не ідеальний сценарій, то маю на увазі ось таку ситуацію.

Щодо чуток або інтересу до наших гравців, я думаю, ви всі також добре знаєте про Жоау Пальїнью та деяких інших, які не розголошувались клубом. Це нормальна ситуація.

Якби все залежало виключно від мене, як менеджера, я хотів би мати інший сценарій. Я вже говорив з Мітровичем. Він знає мою думку. Я тут працюю для того, щоб дати найкраще для моїх гравців, захистити їх, наскільки можу. Але іноді виникає потреба в індивідуальних рішеннях, які вони мають ухвалювати.

Щодо ж мене, то в мене в голові сконцентровано набагато більше проблем, аніж у Мітро, повірте мені. Це пов’язано з більш ніж одним гравцем. Ми втратили сімох гравців, у порівнянні з минулим сезоном.

Основні виконавці ще тут, і, на щастя, вони все ще знаходяться під моїм керівництвом. Але коли ми втратили таку велику кількість гравців і нам потрібно підготуватися до сезону Прем'єр-ліги, а ви не підписали хоча б одного, принаймні для того, щоб порадувати вболівальників, це найбільша проблема для мене.

Ми хочемо укомплектувати нашу команду. Я хотів би швидше побудувати свій склад після минулого сезону й того великого успіху, якого ми тоді досягли.

За останні два тижні всі гравці працювали чудово, але цього недостатньо, щоб підготуватися до такого змагання, як Прем’єр-ліга", — заявив португальський фахівець.

Лондонський Фулгем розпочне новий сезон гостьовим матчем проти Евертона.