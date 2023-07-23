Англія

Аль-Ахлі не вдалось переманити до себе головного тренера Фулгема.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саудівський Аль-Ахлі запросив Марку Сілву на посаду головного тренера, який наразі очолює лондонський Фулгем.

Однак, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, португальський спеціаліст вирішив відмовити клубу з Саудівської Аравії та залишитися працювати в АПЛ.

Марку Сілву не переконав запропонований контракт на два роки, за яким він би заробив у Саудівській Аравії 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше португальський фахівець публічно заявив, що перехід у Саудівську Аравію — не найкраще рішення для нападника його команди Александра Мітровича.