Центральний півзахисник Ліверпуля Фабіньо найближчим часом може вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, президент Аль-Іттіхада зараз перебуває в Лондоні, щоб укласти угоду з мерсісайдцями щодо 29-річного бразильця.

Відзначається, що документи ще не готові, проте в Аль-Іттіхаді сподіваються закрити угоду вже наступного тижня.

У минулому сезоні Фабіньо провів за Ліверпуль 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він відзначився двома результативними передачами та 13 попередженнями.