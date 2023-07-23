Англія

Бразильський хавбек за крок від того, щоб вирушити до Саудівської Аравії.

Центральний півзахисник Ліверпуля Фабіньо найближчим часом може вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, президент Аль-Іттіхада зараз перебуває в Лондоні, щоб укласти угоду з мерсісайдцями щодо 29-річного бразильця.

Відзначається, що документи ще не готові, проте в Аль-Іттіхаді сподіваються закрити угоду вже наступного тижня.

У минулому сезоні Фабіньо провів за Ліверпуль 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він відзначився двома результативними передачами та 13 попередженнями.