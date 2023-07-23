Бразильський хавбек за крок від того, щоб вирушити до Саудівської Аравії.
Фабіньо, getty images
23 липня 2023, 19:25
Центральний півзахисник Ліверпуля Фабіньо найближчим часом може вирушити до чемпіонату Саудівської Аравії.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, президент Аль-Іттіхада зараз перебуває в Лондоні, щоб укласти угоду з мерсісайдцями щодо 29-річного бразильця.
Відзначається, що документи ще не готові, проте в Аль-Іттіхаді сподіваються закрити угоду вже наступного тижня.
У минулому сезоні Фабіньо провів за Ліверпуль 49 поєдинків у всіх турнірах, у яких він відзначився двома результативними передачами та 13 попередженнями.