Англія

У контракті французького вінгера є пункт про викуп за 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Правий вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе цього літа може піти на підвищення у інший клуб англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 21-річний француз знаходиться у трансферному списку лондонського Челсі та Манчестер Сіті.

Відзначається, що у контракті гравця з Крістал Пелес є пункт про викуп за 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Обидва клуби чекають більш детальної інформації, оскільки минулого місяця Олісе отримав травму.

У минулому сезоні Майкл Олісе провів за Крістал Пелес 37 поєдинків у рамках АПЛ, у яких він забив 2 голи та віддав 11 результативних передач.