У контракті французького вінгера є пункт про викуп за 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
Майкл Олісе, getty images
23 липня 2023, 22:22
Правий вінгер Крістал Пелес Майкл Олісе цього літа може піти на підвищення у інший клуб англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 21-річний француз знаходиться у трансферному списку лондонського Челсі та Манчестер Сіті.
Відзначається, що у контракті гравця з Крістал Пелес є пункт про викуп за 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
Обидва клуби чекають більш детальної інформації, оскільки минулого місяця Олісе отримав травму.
У минулому сезоні Майкл Олісе провів за Крістал Пелес 37 поєдинків у рамках АПЛ, у яких він забив 2 голи та віддав 11 результативних передач.