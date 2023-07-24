Англія

Англійські колективи потішили американську публіку.

Продовжується американське турне команд англійської Прем’єр-ліги, і черговими суперниками, які зустрілись у межах міста Філадельфія, стали Ньюкасл та Астон Вілла.

"Леви" здійснили потужний ривок на самому початку гри, коли Олі Воткінс та Еміліано Буендіа записали на свій рахунок два швидкі м’ячі.

Однак "сороки" від середини першого тайму дуже непогано виглядали в атаці, тож зуміли відіграти відставання.

Поперерві обидва тренерських штаби здійснили чимало замін, і в підсумку Астон Вілла знову швидко вийшла вперед.

Проте й цього разу відповідь команди Едді Гау не забарились, і Каллум Вілсон установив остаточний рахунок звітної гри.

Ньюкасл — Астон Вілла 3:3

Голи: Андерсон, 28, Ісак, 45+2, Вілсон, 55 — Воткінс, 7, Буендіа, 11, 48

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр (Лассельс, 46), Шер (Ботман, 46), Дамметт (Річі, 46), Таргетт (Барнс, 70) — Андерсон (Берн, 46), Тоналі (Майлі, 46), Гімараєс (Жоелінтон, 46) — Альмірон (Гордон, 49), Ісак (Вілсон, 46), Мерфі (Манкільйо, 46).

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса (Дієго Карлос, 46), Мінгс (Торрес, 46), Дінь (Реван, 63) — Камара (Арчер, 63), Дуглас Луїс (Чамберс, 70) — Філоджен-Бідас (Янг, 70), Макгінн (Келліман, 46), Буендіа (Ремзі, 62) — Воткінс (Тілеманс, 62).

Попередження: Жоелінтон, Берн.