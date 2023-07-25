Бразильський хавбек може залишитися в Ліверпулі.
Фабіньо, getty images
25 липня 2023, 16:25
Опорний півзахисник Ліверпуля Фабіньо вже тривалий час цього літа знаходиться за крок від трансферу в Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії, проте, як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, наразі цей перехід знаходиться на межі зриву.
За інформацією джерела, поки всі сторони зацікавлені у тому, що цей трансфер за 40 мільйонів фунтів стерлінгів відбувся, проте процес переговорів затягнувся.
Через цю затримку Фабіньо має у середу приєднатися до тренувального табору Ліверпуля у рамках підготовки до нового сезону.
Ходили чутки, що угода може бути зірвана через закон Саудівської Аравії, що забороняє породу собак, якими володіє Фабіньо. Однак будь-які сумніви щодо переїзду не мають нічого спільного з його двома французькими бульдогами.