Англія

Бразильський хавбек може залишитися в Ліверпулі.

Опорний півзахисник Ліверпуля Фабіньо вже тривалий час цього літа знаходиться за крок від трансферу в Аль-Іттіхад із Саудівської Аравії, проте, як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, наразі цей перехід знаходиться на межі зриву.

За інформацією джерела, поки всі сторони зацікавлені у тому, що цей трансфер за 40 мільйонів фунтів стерлінгів відбувся, проте процес переговорів затягнувся.

Через цю затримку Фабіньо має у середу приєднатися до тренувального табору Ліверпуля у рамках підготовки до нового сезону.

Ходили чутки, що угода може бути зірвана через закон Саудівської Аравії, що забороняє породу собак, якими володіє Фабіньо. Однак будь-які сумніви щодо переїзду не мають нічого спільного з його двома французькими бульдогами.