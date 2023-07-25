Англія

"Червоні" пропонують 37 мільйонів фунтів.

Ліверпуль намагається придбати Ромео Лавію із Саутгемптона, повідомляє Athletic.

За інформацією джерела, "червоні" запропонували 37 мільйонів фунтів за 19-річного футболіста, але "святі" відмовили. Вони хочуть отримати 50 мільйонів за свого опорного півзахисника.

Щодо гравця, то він хоче перейти в Ліверпуль і згоден на перехід.

Минулого сезону АПЛ Лавіа провів 29 матчів.

Раніше повідомлялося, що переїзд Фабіньо з Ліверпуля до Саудівської Аравії під загрозою зриву.