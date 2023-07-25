"Червоні" пропонують 37 мільйонів фунтів.
РОМЕО ЛАВІЯ, GETTY IMAGES
25 липня 2023, 18:26
Ліверпуль намагається придбати Ромео Лавію із Саутгемптона, повідомляє Athletic.
За інформацією джерела, "червоні" запропонували 37 мільйонів фунтів за 19-річного футболіста, але "святі" відмовили. Вони хочуть отримати 50 мільйонів за свого опорного півзахисника.
Щодо гравця, то він хоче перейти в Ліверпуль і згоден на перехід.
Минулого сезону АПЛ Лавіа провів 29 матчів.
Раніше повідомлялося, що переїзд Фабіньо з Ліверпуля до Саудівської Аравії під загрозою зриву.