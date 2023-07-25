26-річний футболіст може продовжити кар'єру у лондонському клубі.
СКОТТ МАКТОМІНЕЙ, GETTY IMAGES
25 липня 2023, 19:57
Вест Гем має намір купити Скотта Мактомінея, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, "молотобійці" провели перші переговори з Манчестер Юнайтед про перехід 26-річного півзахисника. Клуби розходяться щодо оцінки трансферної вартості гравця.
Повідомляється, що Манчестер Юнайтед розгляне лише крупні пропозиції щодо свого футболіста.
У сезоні-2022/23 Скотт провів 24 матчі в АПЛ за МЮ: на його рахунку один гол.
Раніше повідомлялося, що Челсі відхилив пропозицію Вест Гема по Галлагеру.