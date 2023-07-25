Англія

"Молотобійці" пропонували за футболіста близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Челсі Конор Галлагер може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений Вест Гем, який вже зробив першу пропозицію для "синіх" у розмірі 40 мільйонів фунтів плюс бонуси.

Проте керівництво Челсі після консультації з головним тренером Маурісіо Почеттіно прийняло рішення відхилити пропозицію Вест Гема.

Зазначається, що "сині" мають намір одержати за гравця близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Галлагер провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.