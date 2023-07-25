Англія

Джеремі Сарм'єнто вирушив за ігровою практикою у Вест Бром.

Вест Бромвіч на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Джеремі Сарм'єнто, права на якого належать Брайтону.

21-річний еквадорець приєднався до клубу Чемпіоншипу на правах оренди, яка буде розрахована до літа 2024 року.

Нагадаємо, що раніше Джеремі Сарм'єнто продовжив контракт із Брайтоном на наступні п'ять років.

У минулому сезоні еквадорський півзахисник провів на клубному рівні 13 поєдинків (359 хвилин), у яких він віддав дві результативні передачі.