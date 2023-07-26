Англія

"Шпори" здолали Лайон Сіті у товариському турнірі.

У товариському турнірі в Сінгапурі лондонський Тоттенгем зустрівся із Лайон Сіті Сейлорс, розігравши між собою символічний трофей The Tiger Cup.

Сінгапурський клуб повів у рахунку на 14-й хвилині, проте у підсумку "шпорам" вдалося не тільки відігратися, а й здобути перемогу в цьому протистоянні з розгромним рахунком 5:1.

Голами за Тоттенгем відзначилися Гаррі Кейн (пенальті) та Джовані Ло Чельсо, а хет-трік на свій рахунок записав Рішарлісон.

Лайон Сіті Сейлорс — Тоттенгем 1:5

Голи: Ануар, 14 — Кейн, 45+4, Рішарлісон, 48, 52, 90+1, Ло Чельсо, 73