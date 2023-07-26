Англія

Румунський голкіпер стане одноклубником Іллі Забарного.

Голкіпер міланського Інтера Іонуц Раду цього літа продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 26-румун пройшов медогляд у Борнмуті, за який виступає український захисник Ілля Забарний.

Відзначається, що це буде оренда з опцією викупу на постійній основі за 8 мільйонів євро. Незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

У минулому сезоні Іонуц Раду відіграв 27 матчів на клубному рівні (за Осер та Кремонезе), пропустивши 41 гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андре Онана перейшов з Інтера в Манчестер Юнайтед.