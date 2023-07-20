Голкіпер підписав контракт з "червоними дияволами".
Андре Онана, getty images
20 липня 2023, 21:06
Манчестер Юнайтед довгий час вів перемовини з Інтером щодо трансферу голкіпера Андре Онана та досяг свого.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", камерунський голкіпер підписав контракт строком на п'ять років — до літа 2028.
Крім того, в угоді передбачена опція продовження ще на один сезон.
У минулому сезоні Андре Онана провів 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він пропустив 36 м'ячів та 19 матчів провів на нуль.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Манчестер Юнайтед заплатив Інтеру за Онана.