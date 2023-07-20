Англія

Голкіпер підписав контракт з "червоними дияволами".

Манчестер Юнайтед довгий час вів перемовини з Інтером щодо трансферу голкіпера Андре Онана та досяг свого.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", камерунський голкіпер підписав контракт строком на п'ять років — до літа 2028.

Крім того, в угоді передбачена опція продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні Андре Онана провів 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він пропустив 36 м'ячів та 19 матчів провів на нуль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Манчестер Юнайтед заплатив Інтеру за Онана.