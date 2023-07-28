Англія

"Дачники" зробили усну пропозицію у розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів, проте "сині" хочу удвічі більше.

Напередодні стало відомо про те, що лондонський Фулгем готовий втрутитися в переговори Лаціо та Челсі щодо трансферу вінгера Каллума Гадсона-Одої, який минулий сезон провів в оренді за леверкузенський Баєр.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, "дачники" зробили усну пропозицію "синім" щодо 22-річного англійця у розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів.

Незважаючи на те, що Челсі хоче отримати 8 мільйонів, у Фулгемі впевнені в успішному завершенні цією угоди у найближчі декілька днів.

Минулого сезону Гадсон-Одої виступав за леверкузенський Баєр на правах оренди. На його рахунку 21 матч, у яких він забив один гол та віддав один асист.