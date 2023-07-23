Англія

Марку Сілва хоче бачити англійського вінгера в своїй команді.

Напередодні стало відомо про те, що Лаціо розпочав переговори з лондонським Челсі щодо вінгера Каллума Гадсона-Одої, проте гравець все ж може залишитися в англійській Прем'єр-лізі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Фулгем також дуже зацікавлений у підписанні 22-річного англійця, питання із майбутнім якого Челсі хоче вирішити якомога швидше.

Відзначається, що Гадсона-Одої у таборі "дачників" хоче особисто бачити головний тренер команди Марку Сілва, тому незабаром Фулгем планує розпочати переговори з Челсі.

Минулого сезону Гадсон-Одої виступав за леверкузенський Баєр на правах оренди. На його рахунку 21 матч, у яких він забив один гол та віддав один асист.