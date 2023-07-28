Англія

"Каноніри" закріпили в історії досягнення свого культового та легендарного головного тренера, який очолював команду з 1996 по 2018 рік.

Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про довгоочікуване відкриття статуї на честь свого легендарного головного тренера Арсена Венгера, який пропрацював у клубі з 1996 по 2018 рік.

Бронзова статуя, яку створив відомий скульптор Джим Гай, має 3,5 метри у висоту та важить приблизно півтонни. Вона зображує Мсьє Венгера, який піднімає над головою трофей англійської Прем’єр-ліги.

є

Арсен Венгер став шостою людиною, яка заслужила мати власний пам'ятник на Емірейтс Стедіус, який є домашньою ареною для Арсенала.

Нагадаємо, що у грудні 2011 року перед Емірейтс було встановлено статуї Кена Фраяра, Тьєррі Анрі, Тоні Адамса та Герберта Чепмена. У 2014 році власний монумент отримав і Денніс Бергкамп.