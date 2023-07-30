Англія

"Сині" заплатять за 25-річного центрбека приблизно 45 мільйонів євро.

Центральний захисник Монако Акcель Дісасі продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі та незабаром стане гравцем лондонського Челсі. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, "сині" повністю погодили з монегасками трансфер 25-річного французького центрбека, за якого вони заплатять близько 45 мільйонів євро (38 млн фунтів стерлінгів).

Підписання Дісасі стало реакцією клубу на чергову травму та операцію Веслі Фофана на "хрестах", через що той вибув на невизначений термін.

У минулому сезоні французький захисник провів за Монако 49 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Акселя Дісасі був зацікавлений Манчестер Юнайтед через програну конкуренцію Баварії за трансфер Кіма Мін Дже.