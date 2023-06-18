Англія

Мюнхенці наразі вважаються лідерами у боротьбі за центрбека Наполі.

Трансферна сага в головній ролі з центральним захисником Наполі Кімом Мін Дже наближається до свого завершення і наступний наділ буде визначальним у питанні майбутнього корейського гравця. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Напередодні стало відомо про те, що зараз мюнхенська Баварія вважається лідером у боротьбі за 26-річного південнокорейця, з яким вона практично погодила умови особистого контракту і планує активувати його клаусулу.

За інформацією джерела, якщо Манчестер Юнайтед програє боротьбу за Кіма, який є головною метою манкуніанців щодо посилення центру оборони, у клубі вже визначилися з двома альтернативними варіантами.

Мова йдеться про Акселя Дісасі з Монако, а також про центрбека Ніцци Жана-Клера Тодібо, поспостерігати за яким МЮ кілька разів відправляв власних скаутів. Остаточне рішення щодо більш пріоритетного варіанту ще невизначено.