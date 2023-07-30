Англія

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 30 липня 2023 року, 14:00.

На Стадіоні Кубка світу в Сеулі відбувся товариський поєдинок між Манчестер Cіті та мадридським Атлетіко у рамках підготовки до старту нового сезону в європейському клубному футболі, у якому перемогу здобув іспанський колектив.

"Матрацники" мали перевагу в два м'ячі завдяки голам Мемфіса Депая та Янніка Карраско у другому таймі, проте завдяки зусиллям Рубена Діаша у заключні хвилини "містянам" вдалося скоротити своє відставання у рахунку до мінімуму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Атлетіко у рамках підготовки до сезону-2023/24:

Манчестер Сіті — Атлетіко Мадрид 1:2

Голи: Діаш, 85 — Депай, 67, Карраско, 74

Cтартові склади: