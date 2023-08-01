Англія

Іспанський голкіпер повідомив Брентфорду, що хоче приєднатися до команди Мікеля Артети.

Напередодні стало відомо про те, що у літнє трансферне вікно лондонський Арсенал всерйоз розглядає можливість підписання ключового голкіпера Брентфорда Давіда Раї, який відмовився продовжувати контракт зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" вже погодили умови особистого контракту з 27-річним іспанцем.

Крім того, особисто Рая вже повідомив Брентфорд про своє бажання стати гравцем саме Арсеналу, і очікується, що переговори між клубами щодо суми трансферу найближчим часом прискоряться.

У сезоні-2022/23 Рая провів 39 матчів за свою нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює іспанця в 30 мільйонів євро, а його контракт із "бджолами" спливає наступного літа.