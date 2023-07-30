Англія

Іспанський голкіпер віддає перевагу приєднатися до команди Мікеля Артети.

У квітні цього року стало відомо про те, що ключовий голкіпер лондонського Брентфорда Давід Рая не продовжуватиме свій поточний контракт із клубом, який спливає влітку 2024 року, та прагне вирушити за новим викликом у кар'єрі вже цього літа.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, лондонський Арсенал всерйоз розглядає варіант із підписанням 27-річного іспанця, щоб створити конкуренцію для Аарона Рамсдейла за роль "першого номера" команди.

Відзначається, що наразі Брентфорд не отримував жодної офіційної пропозиції від Арсеналу чи будь-якого іншого клубу, проте знає про інтерес "канонірів" та інших комад.

За інформацією джерела, мюнхенська Баварія також хоче оформити трансфер Раї, проте хотіла б зробити це на правах оренди. Брентфорд готовий розглянути такий варіант угоди тільки якщо іспанський голкіпер підпише новий контракт.

Щодо самого футболіста, Давід Рая віддає перевагу приєднатися саме до Арсеналу, де він може возз’єднаєтися з колишнім тренером воротарів Брентфорда Іньякі Цаною.

У сезоні-2022/23 Рая провів 39 матчів за свою нинішню команду: на його рахунку 47 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює іспанця в 30 мільйонів євро.