Англія

Український форвард торкнувся теми російсько-української війни після трансферу до Свонсі з Чемпіоншипу.

Напередодні Свонсі Сіті, який виступає в англійському Чемпіоншипі, офіційно оголосив про підписання українського нападника Миколи Кухаревича на повноцінній основі.

22-річний форвард у коментарі для клубної пресслужби звернув увагу та тему російсько-української війни та подякував урядам Великої Британії та Вельсу за підтримку українського народу.

"Дуже важко бути далеко від дому. Ти постійно думаєш про те, що відбувається в Україні. Думаєш про те, як розвиваються події, читаєш новини.

Я просто хочу сказати, що війна все ще триває, вона не закінчилася. Кожен у світі повинен зупинити її якомога швидше, щоб дати можливість людям в Україні просто нормально жити.

Я дуже вдячний урядам Великої Британії та Вельсу за підтримку українського народу. Це країни, які дуже допомогли, і я, як і всі українці, дуже вдячний за це. Для мене і багатьох людей ці країни стали другим домом", — цитує слова Кухаревича офіційний сайт Свонсі.

Відзначимо, що Микола Кухаревич підписав із Свонсі трирічний контракт із опцією продовження ще на один сезон. У минулому сезоні Чемпіоншипу "лебеді" посіли десяту сходинку в турнірній таблиці.