Англія

Бешикташ зробив конкретні дії для підписання івуарійського вінгера.

У лондонському Арсеналі не розраховують на правого вінгера Ніколя Пепе, тому хочуть позбутися його у поточне трансферне вікно.

Як повідомляє ціла низка турецьких ЗМІ, включаючи A Spor, Бешикташ націлився на 28-річного івуарійця, підписання якого визначив як свою пріоритетну ціль на найближчий часовий відрізок.

За інформацією джерела, гранд турецької Суперліги зробив офіційну пропозицію Арсеналу щодо Пепе, за якого влітку 2019 року "каноніри" заплатили рекордні на той момент 80 мільйонів євро.

У минулому сезоні Ніколя Пепе виступав на правах оренди за Ніццу, за яку він провів 28 матчів, забив 8 голів та віддав 1 асист. Контракт івуарійського нападника з Арсеналом спливає влітку 2024 року.