Англія

28-річний івуарієць не підійшов тренерському штабу Мікеля Артети.

Нападник Арсеналу Ніколя Пепе може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" має намір знайти клуби, які можуть бути зацікавлені у трансфері 28-річного івуарійця.

Минулий сезон Ніколя провів в оренді у складі Ніцци, і у нього залишається рік контракту з Арсеналом.

Також наголошується, що не виключено дострокове розірвання контракту з футболістом, який був куплений за рекордні для клубу 72 мільйони фунтів стерлінгів у Лілля у 2019 році.

Минулого сезону Пепе провів 28 матчів, у яких забив вісім голів та віддав одну гольову передачу.