Англія

Футболіст може змінити клуб.

Лейпциг і Манчестер Сіті домовилися про заміну 21-річного захисника Йошко Гвардіола. Гравець не буде в команді Лейпцига на двох товариських матчах у середу проти Сент-Трюйдена та Альтглініке, але буде присутній як глядач. Трансфер буде оформлено найближчими днями - повідомляє Bild.

Йошко Гвардіол стане найдорожчим захисником у світі з фіксованим гонораром у 90 мільйонів євро. Раніше цей рекорд належав Гаррі Магвайру, який коштував 87 мільйонів євро при переході до Манчестер Юнайтед із Лестера у 2019 році.

Гвардіол дуже бажаний гравець для Манчестер Сіті, і тренер Пеп Гвардіола високо його оцінив. Гравець має хороший дебют, сильні ноги та сучасний стиль захисту. Проте, Гвардіол мав проблеми з травмами і операцією на паху в минулому сезоні, що зробило його сезон досить важким.

Ця угода також забезпечить Лейпцигу товариський матч, як це було у випадку із великими трансферами, що принесе клубу близько 1,5 мільйона євро.