Англія

Лондонський клуб здійснить хоч один повноцінний трансфер цього літа?

Відверто не вдається робота на трансферному ринку лондонському Вест Гему цього літа, адже вже незабаром розпочнеться черговий сезон англійської Прем’єр-ліги, а на рахунку "молотобійців" тимчасом жодного придбання та втрата абсолютного лідера Деклана Райса.

Це змушує "залізних" прискорюватись у своїй роботі й найближчим часом вони планують відкрити новий фронт перемовин.

Французький нападник італійської Спеції Мбала Нзола зацікавив Вест Гем і наразі розглядається в якості потенційної заміни для Джанлуки Скамакки — ще одного не надто вдалого придбання Вест Гема.

Відомо, що агент 26-річного ангольця МБала Нзола має відмінні стосунки з англійським клубом, адже до цього вів справу щодо продовження контракту захисника Анжелло Огбонни.

Нзола за минулий сезон зіграв у 34 матчах, забив 15 голів та віддав три гольові передачі.