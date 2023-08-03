Англія

25-річний футболіст продовжить кар'єру на Стемфордж Бридж.

Челсі та Брайтон домовилися про перехід воротаря Роберта Санчеса, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби погодили умови угоди. 25-річний воротар незабаром пройде медогляд для Челсі.

Він стане конкурентом для Кепи Аррісабалаги, нинішнього першого номера лондонців.

Минулого сезону Роберт провів 23 матчі за Брайтон в АПЛ, але у березні втратив місце у старті. Його не включили до складу команди на передсезонний тур США.