25-річний футболіст продовжить кар'єру на Стемфордж Бридж.
РОБЕРТ САНЧЕС, GETTY IMAGES
03 серпня 2023, 16:39
Челсі та Брайтон домовилися про перехід воротаря Роберта Санчеса, повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, клуби погодили умови угоди. 25-річний воротар незабаром пройде медогляд для Челсі.
Він стане конкурентом для Кепи Аррісабалаги, нинішнього першого номера лондонців.
Минулого сезону Роберт провів 23 матчі за Брайтон в АПЛ, але у березні втратив місце у старті. Його не включили до складу команди на передсезонний тур США.