Англія

Метт Тернер може приєднатися до "лісників", що відкриє дорогу на Емірейтс для Давіда Раї з Брентфорда.

Запасний голкіпер лондонського Арсеналу Метт Тернер цього літа може приєднатися до Ноттінгем Форест, який знаходиться у пошуках нового "першого номера" після повернення Кейлора Наваса до Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "лісники" зробили офіційну пропозицію "канонірам" щодо трансферу 29-річного американця на постійній основі.

Відзначається, що переговори між клубами щодо "першого номера" збірної США просуваються, тому у разі переходу Тернера до Форест "каноніри" зможуть завершити підписання голкіпера Брентфорда Давіда Раї, з яким вже погоджені умови особистого контракту.

У минулому сезоні Метт Тернер провів всього сім матчів за Арсенал у всіх турнірах, у яких він пропустив чотири м'ячі та чотири поєдинки відстояв "на нуль".

Гравцем "канонірів" американський воротар став влітку 2022 року, перейшовши з Нью-Інгленд з МЛС за 6,36 млн євро, проте виграти конкуренцію в Аарона Рамсдейла він не зміг.