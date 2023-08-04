Англія

Лондонський клуб пропонує трохи більше ніж 20 мільйонів євро.

Воротар Брентфорда Давід Рая може продовжити свою кар'єру в лондонському Арсеналі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" зробило першу офіційну пропозицію щодо трансферу 27-річного іспанця у розмірі 20 мільйонів євро. Також передбачено бонуси у розмірі трьох мільйонів євро.

Також наголошується, що раніше Рая вже погодив умови особистого контракту з Арсеналом. Діючий контракт Давіда з "вишнями" розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Райя провів 39 матчів з яких 12 на нуль при 47 пропущених м'ячах.