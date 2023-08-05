Англія

Захисник таким чином може отримати чимало ігрової практики.

Минулий сезон у професійній кар’єрі англійського флангового захисника лондонського Челсі Льюїса Голла став визначальним, оскільки вихованець клубу дебютував у складі "дорослої" команди.

Однак отримати достатньо ігрової практики 18-річному виконавцю все одно не вдалось, тому під час поточної трансферної кампанії "сині" шукали варіанти для його оренди до іншого клубу.

У цьому контексті з власною пропозицією вчасно звернувся до Челсі Крістал Пелес, який розпочав перемовини щодо тимчасового контракту гравця.

Єдиний момент, який гальмував процес досягнення домовленості — чинна угода Голла з "пенсіонерами", яка має завершитись у 2026 році. Клуб наполягав на її продовженні на більший термін.

Утім, як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, усі перепони на шляху до здійснення трансферу були усунуті, тож найближчим часом гравець долучиться до складу "склярів".

У минулому сезоні Голл відіграв 38 матчів на всіх рівнях, забивши п’ять голів та віддавши п’ять гольових передач.