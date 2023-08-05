Англія

Захисник РБ Лейпциг завершив свій переїзд до Англії.

Хорватський центральний захисник Йошко Гвардіол був помітний ще під час виступів за загребське Динамо, однак улітку 2021 року німецький РБ Лейпциг першим ризикнув викласти за нього 18,8 млн євро.

У підсумку, минуло всього два сезони, а вже 21-річний виконавець у якості лідера оборони "червоних биків" присвятив літню відпустку підготовці до нового виклику в професійній кар’єрі.

Англійський Манчестер Сіті виклав космічні 90 млн євро заради того, аби Гвардіол долучився до складу команди Хосепа Гвардіоли.

Контракт із хорватом розраховано на п’ять років.

Однак він тільки планує приєднатись до команди, тож не зіграє в найближчому матчі за Суперкубок Англії проти лондонського Арсенала 6 серпня, о 18:00.

У минулому сезоні Гвардіол провів 41 матч, забивши три голи.