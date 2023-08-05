Англія

Лондонський клуб отримав юнака на підсилення власного складу.

Попередня кампанія стала дебютною в "дорослому" футболі для англійського центрального захисника Ешлі Філліпса, який регулярно долучався до складу Блекберна задля виступів у Чемпіоншипі.

Однак "ріверсайдці" в підсумку так і не змогли втримати 18-річного юнака у складі власної команди, продемонструвавши його здібності на широкий загал.

Усього 2,3 млн євро знадобились лондонському Тоттенгему для того, аби залучити цього футболіста до власного складу на умовах контракту строком до 2028 року.

На рахунку Ешлі вже є досвід виступів за молодіжні збірні Англії та Вельсу різних вікових груп.

У минулому сезоні він узяв участь у 19 матчах, зробивши один гольовий пас.