Англійський клуб має намір зберегти португальського півзахисника.
БЕРНАРДУ СІЛВА, GETTY IMAGES
05 серпня 2023, 18:26
Манчестер Сіті не має наміру продавати Бернарду Сілву, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, англійський клуб повідомив ПСЖ та Барселоні, що не мають наміру вести переговори щодо 28-річного футболіста.
Також найближчим часом чемпіони Англії мають намір запропонувати португальцю продовжити контракт.
Минулого сезону Сілва провів 55 матчів, у яких забив сім голів та віддав вісім асистів.