Манчестер Сіті не має наміру продавати Бернарду Сілву, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб повідомив ПСЖ та Барселоні, що не мають наміру вести переговори щодо 28-річного футболіста.

Також найближчим часом чемпіони Англії мають намір запропонувати португальцю продовжити контракт.

Минулого сезону Сілва провів 55 матчів, у яких забив сім голів та віддав вісім асистів.