Англія

Англійський клуб має намір зберегти португальського півзахисника.

Манчестер Сіті не має наміру продавати Бернарду Сілву, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, англійський клуб повідомив ПСЖ та Барселоні, що не мають наміру вести переговори щодо 28-річного футболіста.

Також найближчим часом чемпіони Англії мають намір запропонувати португальцю продовжити контракт.

Минулого сезону Сілва провів 55 матчів, у яких забив сім голів та віддав вісім асистів.