Англія

Юнак може стати черговим активом лондонського клубу.

Трансферна модель лондонського Челсі вже встигла пройти випробування не одною футбольною кампанією, і передбачає залучення якомога більшої кількості молодих виконавців до структури клубу, без отримання ними при цьому жодних гарантій на потрапляння до складу основної команди.

Здебільшого, такі юнаки потім опиняються в оренді в безлічі європейських клубів із менш прибуткових ліг, аніж Прем’єр-ліги, і найближчим часом така сама доля може спіткати чергового талановитого виконавця з Бразилії.

Нападник Сантоса Дейвід Вашингтон де Соуза Еуженіо вже встиг отримати трохи досвіду виступів у складі "дорослої" команди "чорно-білих" за останні пів року, тому легко опинився на видноті в клубів Європи.

Челсі намагається не триматись осторонь його прогресу, і вже розпочав перемовини щодо залучення 18-річного виконавця до свого складу.

Очікується, що вартість цього трансферу складатиме не менше 15 млн євро + 5 млн євро в якості бонусів — саме на цьому варіанті зупинились перемовини поміж Сантосом та французьким Монако.

Вашингтон за поточний сезон бразильського футболу забив шість голів у 22 матчах.