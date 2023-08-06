Англія

29-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Челсі цікавиться Леандро Паредесом, повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, лондонський клуб може підписати аргентинця замість Мойзеса Кайседо, якого Брайтон не відпускає до Челсі, незважаючи на пропозицію 80 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що Маурісіо Почеттіно працював із Паредесом у ПСЖ.

Минулого сезону Паредес зіграв 39 матчів за ПСЖ та Ювентус (на правах оренди) у всіх турнірах, забивши гол і віддав двох асистів.