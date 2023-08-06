Англія

Затяжні переговори клубів щодо еквадорського хавбека продовжуються.

Центральний півзахисник Брайтона Мойзес Кайседо ще з перших днів трансферного вікна заявив керівництву свого клубу про бажання перейти цього літа в лондонський Челсі, проте з того моменту двум представникам АПЛ поки що так і не вдалося дійти спільної згоди.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, боси "чайок" не збираються йти на фінансові поступки лондонцям і вимагають покращення пропозиції щодо 21-річного еквадорця, щоб його трансфер все ж відбувся.

У зв'язку з невизначеністю щодо майбутнього Кайседо, еквадорський хавбек опинився поза заявкою Брайтона на товариський матч проти Райо Вальєкано (06.08.2023), але непростий переговорний процес із Челсі триває.

Як повідомляв журналіст The Athletic Девід Орнштейн 27 липня, "чайок" не влаштувала остання пропозиція "синіх" у розмірі 80 мільйонів фунтів стерлінгів (гарантованих 75 + бонусами 5).

Очікується, що голові правління Брайтона Тоні Блуму має надійти пропозиція приблизно в 100 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб він дав "зелене світло" на трансфер Кайседо в інший клуб цього літа.

Відзначимо, що контракт Мойзеса Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року. У сезоні-2022/23 еквадорець провів 37 матчів в АПЛ, забив один гол та віддав один асист.