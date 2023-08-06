Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу за Суперкубок Англії, що відбувся 6 серпня 2023 року, 18:00.

У матчі за Суперкубок Англії-2023 між собою в очному поєдинку зустрілися лондонський Арсенал та Манчестер Сіті, за підсумками якого "каноніри" розпочали новий сезон виграним трофеєм завдяки перемозі над володарем треблу минулої кампанії.

Команда Хосепа Гвардіоли у непростому матчі дочекалася помилки від суперника та відкрила рахунок аж на 77-й хвилині завдяки голу 21-річного Коула Палмера — він у другому таймі замінив зіркового Ерлінга Голанда, який абсолютно нічим не запам'ятався на футбольному полі.

Після пропущеного м'яча керманич Арсеналу Мікель Артета зробив низку замін для посилення атаки, що дало свої плоди фактично перед фінальним свистком, коли Леандро Троссар розібрався з захисником Сіті та після рикошету зрівняв рахунок у матчі.

Таким чином, долю цього протистояння вирішувала післяматчева серія пенальті, в якій гравці Арсеналу не помились жодного разу під час ударів та виграли Суперкубок Англії, оскільки Кевін Де Брюйне за Манчестер Сіті вдарив вище воріт, а Аарон Рамсдейл парирував невдалий удар Родрі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті за Суперкубок Англії-2023:

Манчестер Сіті — Арсенал 1:1 (1:4 – пен.)

Голи: Палмер, 77 — Троссар, 90+11



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі — Родрі, Ковачич (де Брюйне, 64) — Б. Сілва, Альварес, Гріліш (Фоден, 57) — Голанд (Палмер, 63).



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріел, Тімбер (Тірні, 75) — Едегор, Райс (Нкетіа, 80), Парті — Сака, Гаверц (Вієйра, 87), Мартінеллі (Троссар, 75).



Попередження: Альварес — Парті, Гаверц, Габріел