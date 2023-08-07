Англія

25-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.

Вест Гем та Аякс усно домовилися про перехід Едсона Альвареса, повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, нідерландський клуб отримає близько 40 мільйонів євро за свого футболіста.

Очікується, що сьогодні Альварес прибуде до Лондона, щоб пройти медичний огляд, а потім підписати контракт на п'ять років.

Зазначимо, що Альварес виступає за Аякс із червня 2019 року.

Минулого сезону Едсон Альварес провів за Аякс 44 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи, віддав три результативні передачі та заробив 16 жовтих карток.