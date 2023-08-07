Англія

29-річний футболіст може залишитися на Етіхаді.

Бернард Сілва близький до продовження контракту з Манчестер Сіті, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, гравець близький до того, щоб прийняти пропозицію Манчестер Сіті про продовження контракту.

Португалець та його оточення незадоволені діями Барселони, яка досі не надсилала офіційних пропозицій Манчестер Сіті, незважаючи на заявлений інтерес.

Очікується, що португалець ухвалить остаточне рішення найближчими днями.

У минулому сезоні АПЛ Бернарду провів 34 матчі, відзначившись 4 голами та 5 асистами.