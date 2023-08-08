Англія

20-річний футболіст виступатиме за "сорок".

Валентіно Лівраменто став гравцем Ньюкасла, повідомив офіційний сайт англійської команди.

20-річний захисник уклав угоду на п'ять років із "сороками".

За інформацією англійських ЗМІ, за свого футболіста Саутгемптон отримає 32 мільйони фунтів, а також бонуси.

Однак близько 50% від суми трансферу отримає Челсі, за який Лівраменто виступав раніше і є вихованцем "синіх".

Минулого сезону АПЛ Валентіно провів 28 матчів, відзначившись 1 голом та 1 асистом.