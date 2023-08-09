Англія

Свого часу найдорожчий воротар світу може залишити Челсі.

Трансфер іспанського воротаря Кепи Аррісабалаги з баскського Атлетіка влітку 2018 року коштував лондонського Челсі шокуючі 80 млн євро, проте великий обсяг сплачених коштів у подальшому зіграв виключно не на користь адаптації футболіста в новому клубі.

У підсумку, через п’ять років перебування в складі "пенсіонерів" становище 28-річного виконавця в колективі Маурісіо Почеттіно залишається невизначеним.

На цьому тлі постійно з’являються чутки довкола можливого трансферу голкіпера, найбільш свіжими із яких є його потенційний перехід до мюнхенської Баварії.

Головний тренер "Червоної машини" Томас Тухель запропонував клубу підписати іспанця на тлі оновлення стану здоров’я Мануеля Ноєра.

Повідомляється, що варіант переїзду до Мюнхена зацікавив власне Кепу, тоді як поміж клубами вже відбувся перший раунд перемовин.

До відома Баварії довели інформацію про інтерес стосовно Аррісабалаги ще двох клубів, після чого сторони вирішили зачекати з подальшими кроками.

За минулий сезон воротар відіграв 39 матчів, пропустивши 45 голів та 12 разів відстоявши "на нуль".