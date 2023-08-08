Німеччина

Голкіпер все ще відновлюється після травми.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр продовжує відновлюватися після серйозного пошкодження.

Як повідомляє видання Bild, може статися так, що досвідчений футболіст не зіграє в цьому році після операції, що відбулась у травні.

Тоді йому видалили гвинт з ноги, який було встановлено задля фіксації після перелому кінцівку, що він зазнав катаючись на лижах.

Раніше повідомлялось, що Ноєр планував повністю відновитись до липня, якщо не було би ускладнень.

Баварія шукає нового голкіпера, проте відпустила Янна Зоммера в Інтер.