Англія

Однак Вест Гем навряд чи відпустить чергового лідера.

Лондонський Вест Гем свого часу в 2022 році зробив потужну інвестицію розміром 42,95 млн євро в атакувального бразильського півзахисника французького Ліона Лукаса Пакета, який усього за один сезон став лідером "молотобійців" та провідним дріблером усієї АПЛ.

Від моменту приєднання 25-річного виконавця до "залізних" минуло небагато часу, проте все під час поточної трансферної кампанії він може залишити склад команди Девіда Моєса.

Річ у тім, що Манчестер Сіті вирішив зробити несподіваний крок, розпочавши перемовини з Вест Гемом щодо гравця одразу з пропозиції в 81,5 млн євро.

Як повідомляє бразильська преса, мізерними є шанси на те, що лондонський колектив схвалить цей трансфер одразу, адже він нещодавно відпустив до Арсенала свого капітана Деклана Райса.

За минулий сезон Пакета відіграв 43 матчі, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.