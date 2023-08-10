Англія

Команда Купера завершує формування складу перед початком сезону.

Англійський Ноттінгем Форест за ходом попереднього сезону вражав виключно кількістю придбаних футболістів, які в підсумку не без проблем зуміли забезпечити "лісникам" виживання в Прем’єр-лізі.

Перед початком нової кампанії колектив Стіва Купера жодним чином не зменшив свої апетити на трансферному ринку, проте цього разу все ж таки проводив більш виважену кампанію.

У підсумку, на вихід Ноттінгема прослідувала навіть більша кількість виконавців, аніж поповнила склад команди, а досвідчений центральний захисник Стів Кук став одним із останніх продажів колективу перед початком сезону.

32-річний англійський виконавець надалі виступати в КПР у Чемпіоншипі на правах дворічної угоди.

У його кар’єрі було вже чимало клубів, серед яких найбільш помітними були рідний Брайтон та Борнмут, яким він загалом присвятив більше 14 років своєї професійної кар’єри.

Вартість трансферу клуби вирішили не розголошувати, тоді як рік тому "лісники" підписали гравця в якості вільного агента зі складу "вишень".

За минулий сезон Кук провів 14 матчів.